Ngozi va al Wto: l’Africa aspetta e spera (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Nelle uscite pubbliche indossa quasi sempre copricapo e “boubou”, il caftano che scende fino alle caviglie. Un omaggio alle radici nigeriane, da vera principessa Igbo, che Ngozi Okonjo Iweala mostra con eleganza a Washington come a Ginevra. In tanti la chiamano già “lady di ferro”: dopo essere stata più volte ministro delle Finanze del suo Paese e aver lavorato 25 anni alla Banca mondiale, lunedì assumerà l’incarico di direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc/Wto). Sarà la prima donna e la prima africana in questo ruolo, ma attenzione: non è detto sia una garanzia di successo. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Nelle uscite pubbliche indossa quasi sempre copricapo e “boubou”, il caftano che scende fino alle caviglie. Un omaggio alle radici nigeriane, da vera principessa Igbo, che Ngozi Okonjo Iweala mostra con eleganza a Washington come a Ginevra. In tanti la chiamano già “lady di ferro”: dopo essere stata più volte ministro delle Finanze del suo Paese e aver lavorato 25 anni alla Banca mondiale, lunedì assumerà l’incarico di direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc/Wto). Sarà la prima donna e la prima africana in questo ruolo, ma attenzione: non è detto sia una garanzia di successo.

ItaliaNotizie24 : La storia è fatta: Okonjo-Iweala è la prima donna africana a ricoprire la carica di direttrice generale del Wto.… - Datcruisecatch : RT @OKWU_ID: WHO ARE THE ANIOMA? (2/5) _____________________ Famous Anioma people include WTO leader Ngozi Okonjo Iweala. - GuendaEsposito : RT @DidDonne: Ngozi Okonjo-Iweala è la prima donna e la prima africana a capo della WTO. Economista ed ex Ministro delle Finanze della Nige… - ChizyGinger : RT @OKWU_ID: WHO ARE THE ANIOMA? (2/5) _____________________ Famous Anioma people include WTO leader Ngozi Okonjo Iweala. - OI_journal : [Dalla #rassegna #Africa Subsahariana della settimana] • Nigeria: Ngozi Okonjo-Iweala alla direzione della #WTO • G… -