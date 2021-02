Napoli | smaltimento illecito e roghi | controllo straordinario in “Terra dei Fuochi”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Effettuata ieri nella zona di Agnano/Parco degli Astroni, ai piedi della tangenziale di, una operazione diinterforze contro loe idi rifiuti industriali, artigianali e commerciali. L’attività si inquadra nelle azioni “di secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dell’Esercito e dei corpi di Polizia municipale o metropolitana) che si aggiungono ai settimanali action day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno deinella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “dei”, sempre con il coordinamento delle Prefetture die ...

RosPalumbo71 : RT @fanpage: Uno degli affari che il clan Cimmino stava per mettere a segno nel settore dello smaltimento dei rifiuti senza neanche una gar… - fanpage : Uno degli affari che il clan Cimmino stava per mettere a segno nel settore dello smaltimento dei rifiuti senza nean… - Torrechannelit : Napoli – Controlli contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti a Scampia: ecco il bilancio -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli smaltimento

Fanpage.it

... che da oggi sono la sede della commissione diavanzi televisivi". A partire da quel ... Cinico TV di Palermo e Tele Santa Lucia di, che ironizzavano sulle emittenti private rimaste ...... soggetto uno e trino a leggere le carte dell'inchiesta sullodei fanghi tossici in ... APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ, 16 arresti oggi: fanghi sversati in mare da impianti di... L'...Napoli – Effettuata ieri nella zona di Agnano/Parco degli Astroni, ai piedi della tangenziale di Napoli, una operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi d ...oggi al centro dell’inchiesta dei sostituti procuratori di Napoli Ivana Fulco e Henry John Woodcock su una serie di episodi corruttivi per lo smaltimento dei fanghi, finiti anche nei depuratori.