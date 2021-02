Napoli non si piega: imprenditore denuncia e fà arrestare i suoi estorsori (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Spesso si dice che chi omette atti di violenza, in tutte le sue forme, contribuisce a fomentare la malavita e la criminalità. Un imprenditore partenopeo non ha voluto tacere. Ha voluto raccontare tutto alla polizia ed è riuscito a far arrestare due uomini per tentata estorsione. Non bisogna piegarsi. Avevano tentato di estorcere 3 mila euro al titolare di una ditta che stava installando un ascensore, ma quest’ ultimo li ha denunciati ai carabinieri, che li hanno arrestati. Massimo Picone, 60 anni, e Fabio Esposito, 42, residenti nel quartiere Fuorigrotta, e già denunciati in precedenza, si sono rivolti all’imprenditore che stava eseguendo i lavori nel condominio dove abita Picone, ingiungendogli di rimborsare con 3 mila euro i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Spesso si dice che chi omette atti di violenza, in tutte le sue forme, contribuisce a fomentare la malavita e la criminalità. Unpartenopeo non ha voluto tacere. Ha voluto raccontare tutto alla polizia ed è riuscito a fardue uomini per tentata estorsione. Non bisognarsi. Avevano tentato di estorcere 3 mila euro al titolare di una ditta che stava installando un ascensore, ma quest’ ultimo li hati ai carabinieri, che li hanno arrestati. Massimo Picone, 60 anni, e Fabio Esposito, 42, residenti nel quartiere Fuorigrotta, e giàti in precedenza, si sono rivolti all’che stava eseguendo i lavori nel condominio dove abita Picone, ingiungendogli di rimborsare con 3 mila euro i ...

