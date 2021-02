Morata giù di morale, tutta colpa del citomegalovirus (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le prestazioni di Morata stanno vivendo un periodo di alti e bassi e indisponibilità. Lo spagnolo ha contratto il citomegalovirus: di cosa si tratta? La Juventus non riesce a carburare e dare costanza ai risultati, pagando spesso l’assenza di una punta che possa sostituire Morata. Lo spagnolo è l’unico con le caratteristiche da punto di riferimento ed è la vera spalla di Cristiano Ronaldo. L’assenza dal campo di Dybala ha reso ancora più importante la presenza del numero nove, che soprattutto ad inizio anno ha fatto la differenza disputando partite di alto livello. A fermare Morata c’ha pensato il citomegalovirus. Di cosa si tratta? Lo scopriamo insieme al dottor Pregliasco, che ha fatto il punto della situazione in un’intervista per La Gazzetta dello Sport. “Similmente al coronavirus ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le prestazioni distanno vivendo un periodo di alti e bassi e indisponibilità. Lo spagnolo ha contratto il: di cosa si tratta? La Juventus non riesce a carburare e dare costanza ai risultati, pagando spesso l’assenza di una punta che possa sostituire. Lo spagnolo è l’unico con le caratteristiche da punto di riferimento ed è la vera spalla di Cristiano Ronaldo. L’assenza dal campo di Dybala ha reso ancora più importante la presenza del numero nove, che soprattutto ad inizio anno ha fatto la differenza disputando partite di alto livello. A fermarec’ha pensato il. Di cosa si tratta? Lo scopriamo insieme al dottor Pregliasco, che ha fatto il punto della situazione in un’intervista per La Gazzetta dello Sport. “Similmente al coronavirus ...

