Milano | facevano saltare in aria i Bancomat con esplosivo | 10 arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021), 25 feb. (Adnkronos) - Smantellata dai carabinieri dila banda dei: ne ha fatti73 tra febbraio 2017 e aprile 2019, in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, per un bottino che supera i 3, 5 milioni di euro. Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del comando provinciale dihanno arrestato 10 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di "associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti di denaro contante presso gli sportelli Atm di istituti di credito su tutto il territorio nazionale mediante assalto con miscela esplosiva e riciclaggio". Le indagini, condotte dal Nucleo investigativo e dirette dalla Procura di, hanno consentito di disarticolare il sodalizio, specializzato in ...