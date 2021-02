Maxi chiusura nel Nodo autostradale di Palmanova

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Unadelle direttrici di traffico Venezia – Trieste e Udine – Trieste deldiè prevista nel fine settimana. E’ la prima fase (la seconda verrà replicata in uno dei prossimi weekend) di una serie di lavorazioni, a conclusione delle quali le due rampe deldi, interessate dagli interventi, assumeranno la loro conformazione definitiva. Il programma definito nei minimi dettagli da Autovie Venete – anche per quanto concerne messaggistica sui pannelli, segnaletica e personale di esazione ai caselli – prevede che: da venerdì 26 febbraio alle ore 21 a domenica 28 alle ore 05,00 venga chiusa la rampa della direttrice Venezia – Trieste in direzione Trieste deldi. Pertantochi proviene da Venezia ed è ...

Una maxi chiusura delle direttrici di traffico Venezia – Trieste e Udine – Trieste del nodo di Palmanova è prevista nel fine settimana. E' la prima ...Da venerdì 26 febbraio alle 21 a domenica 28 alle alle 5 saranno chiuse le rampe della direttrice Venezia–Trieste in direzione Trieste e la rampa Udine–Trieste a Palmanova ...