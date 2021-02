Massara: «Ibra a Sanremo non ci turba. Sul rinnovo di Calhanoglu…» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Milan Frederic Massara ha fatto il punto sulla situazione del Milan Ecco le dichiarazioni di Frederic Massara nel prepartita di Milan-Stella Rossa ai microfoni di Sky Sport: «La squadra è competitiva, siamo pronti e vogliamo passare il turno. Siamo tranquilli e consapevoli dell’importanza di questa gara. Rinnovi? Con Calhanoglu continua il dialogo e speriamo arrivi ad una felice conclusione. La società sta cercando di fare degli sforzi grandi e ci auguriamo di poter arrivare presto ad un accordo. Stesso discorso per Donnarumma, a cui tra l’altro facciamo gli auguri.» «Dobbiamo cercare di riprendere il cammino di dieci giorni fa. Eravamo consapevoli delle difficoltà ed adesso dobbiamo dimostrare di saperle superare. Non siamo preoccupati, siamo sicuri che questa squadra può fare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Milan Fredericha fatto il punto sulla situazione del Milan Ecco le dichiarazioni di Fredericnel prepartita di Milan-Stella Rossa ai microfoni di Sky Sport: «La squadra è competitiva, siamo pronti e vogliamo passare il turno. Siamo tranquilli e consapevoli dell’importanza di questa gara. Rinnovi? Con Calhanoglu continua il dialogo e speriamo arrivi ad una felice conclusione. La società sta cercando di fare degli sforzi grandi e ci auguriamo di poter arrivare presto ad un accordo. Stesso discorso per Donnarumma, a cui tra l’altro facciamo gli auguri.» «Dobbiamo cercare di riprendere il cammino di dieci giorni fa. Eravamo consapevoli delle difficoltà ed adesso dobbiamo dimostrare di saperle superare. Non siamo preoccupati, siamo sicuri che questa squadra può fare ...

