Live Napoli-Granada 1-1 Il pareggio di testa di Montoro

infoitsport : LIVE - Napoli-Granada 0-0: E’ iniziata la partita - UEFAcom_it : Pari del Granada! SEGUI Napoli-Granada con il nostro LIVE ?? - fanpage : Pronti via, Napoli subito in vantaggio #NapoliGranada - OperaFisista : Live Napoli-Granada 1-0 Zielinski sigla il vantaggio dopo 3'! - sportli26181512 : Napoli-Granada, la MOVIOLA LIVE: annullato un gol a Puertas: Napoli-Granada è il ritorno dei sedicesimi di finale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Commenta per primo- Granada è il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e come sempre Calciomercato.com vi offre la movioladella gara. LA DESIGNAZIONE Arbitro: Daniel Siebert (GER) Assistenti: ...- GRANADA 1 - 03' Zielinski(3 - 4 - 1 - 2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso GRANADA (4 - 3 - 3): Rui ...12' - Bella giocata di Insigne al limite dell'area: con una finta manda al bar il difensore, ma il suo destro a giro è fuori misura. 10' - Il Granada prova ad attaccare, gli spagnoli fin qui agiscono ...La squadra di Gattuso deve recuperare la sconfitta per 2-0 maturata all'andata contro il Granada per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. APPROFONDIMENTI GLI AZZURRI Gatt ...