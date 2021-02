L' alchimia dei vaccini

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il coronavirus muta sempre più veloce e nei laboratori si moltiplicano gli antidoti. Ma non tutti sono uguali (c'è già chi non vuole sottoporsi a quelli meno protettivi). E mentre la campagna di immunizzazione procede fra intoppi e imprevisti, si pensa a nuove strategie per accelerare: fare una sola dose a chi è guarito dall'infezione, mixare tra loro sieri diversi... Una cosa è certa: ogni anno dovremo aggiornare la formula per battere le varianti. Alla fine, ci piacerebbe quasi poterlo scegliere come da catalogo: a me ispira fiducia il Moderna, io preferisco lo Pfizer, mi hanno parlato bene del Johnson & Johnson, guarda che arriva il Reithera, io mi fido dello Sputnik, i russi sanno il fatto loro... Non funziona così, ovviamente. Quando arriverà il turno di ognuno dentro quella siringa ci sarà il prodotto più adatto alla nostra fascia d'età, di categoria, di rischio. Detto così ...