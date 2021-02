La pagina Facebook di Mario Draghi che non è di Mario Draghi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le foto ufficiali prese dal giorno del giuramento e dalla prima comunicazione alla stampa dopo aver sciolto la riserva e aver accettato l’incarico dato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I riferimenti ai siti istituzionali del governo e qualche citazione sparsa recuperata da take di agenzia, articoli di giornale e indiscrezioni. Il 13 febbraio scorso è comparsa la pagina Facebook Mario Draghi, ma – ovviamente – si tratta di un fake. E non solo perché manca la famosa ‘spunta blu’ che segnala un profilo certificato, ma anche perché il Presidente del Consiglio non ha alcun riferimento social. LEGGI ANCHE > La cosa più social che avremo di Draghi è la foto del suo Apple Watch La pagina Facebook ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le foto ufficiali prese dal giorno del giuramento e dalla prima comunicazione alla stampa dopo aver sciolto la riserva e aver accettato l’incarico dato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I riferimenti ai siti istituzionali del governo e qualche citazione sparsa recuperata da take di agenzia, articoli di giornale e indiscrezioni. Il 13 febbraio scorso è comparsa la, ma – ovviamente – si tratta di un fake. E non solo perché manca la famosa ‘spunta blu’ che segnala un profilo certificato, ma anche perché il Presidente del Consiglio non ha alcun riferimento social. LEGGI ANCHE > La cosa più social che avremo diè la foto del suo Apple Watch La...

