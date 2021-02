Infortunio Zapata | domani prevista la risonanza magnetica

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Atalanta si allena a Zingonia, ma senza Duvanmattinaper il colombiano in vista del match con la Sampdoria L’Atalanta ha subito ripreso gli allenamenti per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria. Preoccupano le condizioni di Duvan, uscito anzitempo nella sfida di Champions League con il Real Madrid per un problema alla coscia sinistra.la, come riportato da TMW. CONTNUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

MatteoMadau4 : @acarta88 E io che mi lamento per l'infortunio di Zapata - estornudoauto : RT @GoalItalia: Sospiro di sollievo dopo l'infortunio di Zapata: è solo una contrattura ??? - GoalItalia : Sospiro di sollievo dopo l'infortunio di Zapata: è solo una contrattura ??? - MarcoBobbygoal : @EdoardoMecca1 L'infortunio di Zapata..ti ha dato il colpo di grazia..?? - FabryRicchiuti : Con il rinvio di Torino-Sassuolo e l'infortunio di D.Zapata, davanti mi restano solo Joao Pedro - Messias - Shomuro… -

