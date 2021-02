Il gesto eroico di Iacovacci, che ha fatto da scudo umano ad Attanasio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il carabiniere Vittorio Iacovacci avrebbe reagito. Avrebbe cercato di difendere Luca Attanasio. E, sopratutto, avrebbe fatto da scudo umano all’ambasciatore italiano. Un gesto eroico, che però non gli ha lasciato scampo. Perché lui, militare dell’Arma di 30 anni, è morto sul colpo: è stato raggiunto da due proiettili sparati da un o più kalashnikov. Un gesto tanto eroico quanto disperato, perché essere disarmati e senza giubbotti antiproiettili in mezzo a fuoco “amico” e nemico, di certo rendeva le cose disastrose. Soprattutto agli occhi del giovane militare. foto IPP/social 22/02/2021L’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio il carabiniere della sua scorta, sono stati uccisi in un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il carabiniere Vittorioavrebbe reagito. Avrebbe cercato di difendere Luca. E, sopratutto, avrebbedaall’ambasciatore italiano. Un, che però non gli ha lasciato scampo. Perché lui, militare dell’Arma di 30 anni, è morto sul colpo: è stato raggiunto da due proiettili sparati da un o più kalashnikov. Untantoquanto disperato, perché essere disarmati e senza giubbotti antiproiettili in mezzo a fuoco “amico” e nemico, di certo rendeva le cose disastrose. Soprattutto agli occhi del giovane militare. foto IPP/social 22/02/2021L’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Lucail carabiniere della sua scorta, sono stati uccisi in un ...

