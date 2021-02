Il Ceo di AstraZeneca in audizione al parlamento Ue: «Ritardi dovuti a una bassa produttività. I brevetti? Inutili senza know how» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Era quasi scontato che tra le aziende farmaceutiche in audizione al parlamento europeo oggi, 25 febbraio, le domande più dure da parte degli eurodeputati presenti sarebbero state indirizzate ad AstraZeneca. L’azienda anglo-svedese in settimana ha annunciato una riduzione nelle consegne di dosi del vaccino anti-Coronavirus all’Unione europea durante il secondo trimestre, anche se poi ha provato a correggere il tiro. La deputata socialista Jytt Guteland ha definito «inaccettabili» i Ritardi. Il Ceo Pascal Soriot, da parte sua, ha insistito sull’efficacia del vaccino nella riduzione delle ospedalizzazioni – Soriot ha citato uno studio condotto in Scozia su oltre 1 milione di persone, secondo cui con una dose del vaccino il tasso di ospedalizzazioni diminuisce del 94% – e sul fatto che l’azienda saprà recuperare i ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) Era quasi scontato che tra le aziende farmaceutiche inaleuropeo oggi, 25 febbraio, le domande più dure da parte degli eurodeputati presenti sarebbero state indirizzate ad. L’azienda anglo-svedese in settimana ha annunciato una riduzione nelle consegne di dosi del vaccino anti-Coronavirus all’Unione europea durante il secondo trimestre, anche se poi ha provato a correggere il tiro. La deputata socialista Jytt Guteland ha definito «inaccettabili» i. Il Ceo Pascal Soriot, da parte sua, ha insistito sull’efficacia del vaccino nella riduzione delle ospedalizzazioni – Soriot ha citato uno studio condotto in Scozia su oltre 1 milione di persone, secondo cui con una dose del vaccino il tasso di ospedalizzazioni diminuisce del 94% – e sul fatto che l’azienda saprà recuperare i ...

