Governo, Letta: “Partiti usino tregua Draghi per fare riforme” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La fiducia nei confronti della politica è ai livelli più bassi della serie storica. I dati dello studio del centro di ricerche politiche di Sciences Po (l’Istituto di studi politici di Parigi) rappresentano una catastrofe di credibilità. La parola italiana che traduce il sentimento prevalente dei cittadini è ‘schifo’”. Lo dice a Repubblica Enrico Letta, che ammette di “sentire il clima che dà per scontato che il Governo Draghi metterà in letargo le riforme politiche. Ma sarebbe l’errore finale. Il Covid ha dato l’ultimo colpo alla credibilità dei Partiti. Questo non è il momento di ibernare in freezer i problemi irrisolti perché, quando si scongeleranno, sarà ancora più difficile affrontarli. Si usi questa fase straordinaria, la tregua garantita dal Governo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La fiducia nei confronti della politica è ai livelli più bassi della serie storica. I dati dello studio del centro di ricerche politiche di Sciences Po (l’Istituto di studi politici di Parigi) rappresentano una catastrofe di credibilità. La parola italiana che traduce il sentimento prevalente dei cittadini è ‘schifo’”. Lo dice a Repubblica Enrico, che ammette di “sentire il clima che dà per scontato che ilmetterà in letargo lepolitiche. Ma sarebbe l’errore finale. Il Covid ha dato l’ultimo colpo alla credibilità dei. Questo non è il momento di ibernare in freezer i problemi irrisolti perché, quando si scongeleranno, sarà ancora più difficile affrontarli. Si usi questa fase straordinaria, lagarantita dal...

