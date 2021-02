Ghosts ' n Goblins Resurrection sbarca oggi su Nintendo Switch

(Di giovedì 25 febbraio 2021)'nè ora disponibile per il download digitale suleShop per'nè un reboot moderno dell'iconica serie Capcom,'n, e include un'affascinante grafica che richiama un libro di fiabe e un gameplay platform avvincente ricco di azione. L'ultimo capitolo del leggendario franchise vede l'impavido cavaliere Arthur in una nuova, inquietante avventura ispirata all'originale'ne al suo sequel, Ghouls' n. Durante la sua avventura in'n, Arthur dovrà farsi strada ...

GamerClickit : Ghosts‘n Goblins Resurrection disponibile da oggi su Switch - Asgard_Hydra : Giochi gratis? Su PlayStation c'è Ratchet & Clank, su Switch Ghosts'n Goblins e 1943 - - AkibaGamers : CAPCOM e il suo distributore italiano Koch Media ci ricordano che da oggi Ghosts ‘n Goblins Resurrection è disponib… - italiatopgames : Ghosts ‘n Goblins Resurrection da oggi in esclusiva su Switch - maytasha07 : RT @NintendoHall: Ghosts ‘n Goblins Resurrection: pubblicato il trailer di lancio del titolo -

Ultime Notizie dalla rete : Ghosts Goblins

Uno degli annunci dell'ultimo, deludente Nintendo Direct è stato'nResurrection, il cui lancio è previsto in esclusiva per Switch proprio oggi, 25 febbraio. Nintendo e Capcom hanno ...Il secondo titolo, invece, è'n, il tanto amato e odiato fantasy Capcom che ha infestato le console dei giocatori di più di una generazione. Proprio quest'ultimo è il gioco gratuito ...Ghosts 'n Goblins Resurrection è ora disponibile per il download digitale sul Nintendo eShop per Nintendo Switch. Ghosts 'n Goblins Resurrection è un reboot moderno dell'iconica serie Capcom, Ghosts ' ...Chissà, quindi, che chi ancora non ha fatto conoscenza della saga non possa appassionarsi e decidere di comprare poi anche il titolo next-gen. Nintendo e Capcom hanno deciso di celebrare l'evento rend ...