Franco Gabrielli Sottosegretario alla sicurezza con delega ai servizi segreti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Già Capo della Polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, Franco Gabrielli è stato nominato Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti e alla sicurezza. Nel nuovo governo capeggiato da Mario Draghi, a Gabrielli va dunque la delega all'intelligence. Prefetto, funzionario e poliziotto viareggino, il Sottosegretario con delega ai servizi ha compiuto 61 anni lo scorso 13 febbraio.

