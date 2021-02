Fontana | «Dove il virus è in crescita serve consegna immediata dei vaccini»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La proposta del presidente della Regione Lombardia in Conferenza Stato-Regioni: «nei territoriilcresce. Come confermano numerosi studi e anche i dati regionali, la prima dose è già efficace nel diminuire l’espansione».

... nella sollecitazione generale di far arrivare più vaccini, che ci sia una consegna immediata in quei territoriil virus è in crescita. Fermiamolo' scrive Attiliosu Facebook, subito ...La nomina dei sottosegretari e viceministri ha aperto un caso al Viminaleapproda il ... Francesco Battistoni, Gian Marco Centinaio Transizione ecologica : Ilaria, Vannia Gava ...“Abbiamo deciso di iniziare la somministrazione tempestiva di 30mila prime dosi sul nostro territorio al confine tra le provincie di Brescia e ...“Abbiamo deciso di iniziare la somministrazione tempestiva di 30mila prime dosi sul nostro territorio al confine tra le provincie di Brescia e ...