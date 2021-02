**Fincantieri: in 2021 ritorno all'utile, verso ricavi +25-30%** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il quarto trimestre del 2020 "conferma il recupero produttivo del gruppo che nel 2021 riprenderà il percorso di crescita con il miglioramento della marginalità e il ritorno all'utile". Ad annunciarlo è il gruppo Fincantieri dopo che il Cda, che si è riunito sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Il gruppo prevede per il 2021, "in assenza di evoluzioni negative derivanti dalla pandemia con ricadute ad oggi non prevedibili, di ritornare ai livelli di crescita ante Covid-19 grazie allo sviluppo dell'ingente carico di lavoro acquisito. In tale contesto, si prevedono ricavi nel 2021 in aumento del 25%-30% rispetto a quelli consuntivati nel 2020 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il quarto trimestre del 2020 "conferma il recupero produttivo del gruppo che nelriprenderà il percorso di crescita con il miglioramento della marginalità e ilall'". Ad annunciarlo è il gruppo Fincantieri dopo che il Cda, che si è riunito sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Il gruppo prevede per il, "in assenza di evoluzioni negative derivanti dalla pandemia con ricadute ad oggi non prevedibili, di ritornare ai livelli di crescita ante Covid-19 grazie allo sviluppo dell'ingente carico di lavoro acquisito. In tale contesto, si prevedononelin aumento del 25%-30% rispetto a quelli consuntivati nel 2020 ...

