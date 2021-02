Figc | martedì Gravina in visita allo Spallanzani

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Il 2 marzo il presidente dellaGabrielesara’ inall’ospedale Lazzarodi Roma. Alle ore 11 si rechera’ presso la struttura di via Portuense per confermare la collaborazione avviata durante il primo lockdown. Con l’occasione verranno consegnati 600 pni al personale sanitario impegnato in prima fila nella lotta al Covid-19. Interverranno Francesco Vaia, direttore dell’Istituto, e una rappresentanza di medici e infermieri.