Eleonora Cecere | ex Ragazza di Non è la Rai | com’è oggi

Leggi su ck12

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Vi ricordate di la giovane donna dopo l’addio alla tv. (Instagram)Nata a Roma il 10 ottobre 1978,è stata una delle ragazze di Non è la Rai, lo show targato Gianni Boncompagni e diventato un cult della nostra televisione. Il programma condotto da una giovane Ambra Angiolini ha lanciato davvero diverse star, dalla stessa Ambra a Miriana Trevisan. In altri casi, di qualcuno si sono perse le tracce. In quanti di voi ricordano ad esempio Ilaria Galassi? Leggi anche –> Ilaria Galassi: ladi Non è la Rai, eccoDiscorso a parte per Yvonne Sciò: lei aveva già esordito in un film, Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone, ed era già ladel “mi ami, ma quanto mi ami?”, tormentone televisivo di un noto spot. Anche di lei però ...