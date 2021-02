Covid: Gori, 'ieri a Bergamo assembramenti da irresponsabili, spero in sanzioni' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 feb. (Adnkronos) - "Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è da semplicemente da irresponsabili". Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in una dichiarazione a proposito di quanto accaduto ieri in occasione di Atlanta-Real Madrid. "A questo punto spero che fiocchino le sanzioni, forse l'unico modo per ribadire che le regole esistono per essere rispettate", aggiunge. Vedendo le immagini della ressa dei tifosi nei dintorni del Gewiss Stadium "non ho potuto non pensare ad Atalanta-Valencia di un anno fa, con ciò che ha comportato. Solo che allora eravamo del tutto inconsapevoli del rischio che stavamo correndo, mentre adesso è impossibile ignorarlo". Per il sindaco, "non c'è Real Madrid che tenga. La stessa Atalanta aveva chiesto di rimanere a casa, a dimostrazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 feb. (Adnkronos) - "Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è da semplicemente da". Così il sindaco di, Giorgio, in una dichiarazione a proposito di quanto accadutoin occasione di Atlanta-Real Madrid. "A questo puntoche fiocchino le, forse l'unico modo per ribadire che le regole esistono per essere rispettate", aggiunge. Vedendo le immagini della ressa dei tifosi nei dintorni del Gewiss Stadium "non ho potuto non pensare ad Atalanta-Valencia di un anno fa, con ciò che ha comportato. Solo che allora eravamo del tutto inconsapevoli del rischio che stavamo correndo, mentre adesso è impossibile ignorarlo". Per il sindaco, "non c'è Real Madrid che tenga. La stessa Atalanta aveva chiesto di rimanere a casa, a dimostrazione ...

MarcelloChirico : Allora in Lombardia è un vizio! Alla faccia della variante ???? del #COVID e dell'appello della stessa società… - TV7Benevento : Covid: Gori, 'ieri a Bergamo assembramenti da irresponsabili, spero in sanzioni'... - pinkmartina : RT @Alexiel85: Trovato oggi in centro a #Bergamo. Mi chiedo: è legale diffondere cialtronerie in questo modo, allegando tra l’altro i vostr… - Alexiel85 : Trovato oggi in centro a #Bergamo. Mi chiedo: è legale diffondere cialtronerie in questo modo, allegando tra l’altr… - ILSOB1LL4 : Gli assembramenti a #Bergamo per la partita #AtalantaRealMadrid sono un insulto alla città e ai morti per #covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gori Lombardia, vaccinazioni anti - covid, al via nuova strategia ...al Welfare - con un tasso di diffusione del contagio del 39% superiore rispetto al Covid senza ...- ha aggiunto Moratti - abbiamo indirizzato una richiesta sul parere dei pareri dei professori Gori, ...

Bertolaso cambia tattica. "Vacciniamo gli over 60" ...la somministrazione di una sola dose e/o il posticipo di 6 mesi per chi ha già contratto il Covid. ... Grossi e Gori sull'opportunità di estendere AstraZeneca fino a 65 anni e di allungare i tempi per ...

Covid: Gori, 'ieri a Bergamo assembramenti da irresponsabili, spero in sanzioni' Il Tempo Covid: Gori, 'ieri a Bergamo assembramenti da irresponsabili, spero in sanzioni' Milano, 25 feb. (Adnkronos) - "Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è da semplicemente da irresponsabili". Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in una dichiarazione a proposito di quanto ...

Alessandra Gori guida dei frontalieri Nominata la nuova presidente del Csir e il vice Agostino d’Antonio: tanti i temi aperti con il governo italiano ...

...al Welfare - con un tasso di diffusione del contagio del 39% superiore rispetto alsenza ...- ha aggiunto Moratti - abbiamo indirizzato una richiesta sul parere dei pareri dei professori, ......la somministrazione di una sola dose e/o il posticipo di 6 mesi per chi ha già contratto il. ... Grossi esull'opportunità di estendere AstraZeneca fino a 65 anni e di allungare i tempi per ...Milano, 25 feb. (Adnkronos) - "Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è da semplicemente da irresponsabili". Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in una dichiarazione a proposito di quanto ...Nominata la nuova presidente del Csir e il vice Agostino d’Antonio: tanti i temi aperti con il governo italiano ...