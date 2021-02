Ciclismo | Nibali sul Giro | Bel percorso Classifica generale? Vedremo

zazoomblog : Ciclismo in lutto: è morto Giuseppe Milone giovane promessa del ‘Team Nibali’ - #Ciclismo #lutto: #morto #Giuseppe - news_mondo_h24 : Ciclismo in lutto: è morto Giuseppe Milone, giovane promessa del ‘Team Nibali’ - UnoTipoMe : Morto Giuseppe Milone, ciclista del team Nibali: aveva 17 anni - La Gazzetta dello Sport - Gazzetta_it : VIDEO Non solo #Nibali e #Bernal: da #Evenepoel a #Hindley, ecco chi può vincere il #Giro. Il commento di… - LaPresse_news : Presentato il nuovo Giro d’Italia: 21 le tappe con partenza da #Torino l’8 maggio -

"Il percorso mi piace molto " ha affermatoai canali ufficiali della Trek Segafredo " Saremo al via con tre capitani e cercheremo come sempre di fare un grande lavoro per la squadra. Già nella ...... storico ct delazzurro, passando nella sua Sesto Fiorentino e toccando anche Ponte a Ema, ... Fra i possibili big di classifica dovrebbero esserci Bernal,, Simon Yates, Hindley, ...Per i favoriti alla maglia rosa c’è tanto pane per i propri denti, anche per Vincenzo Nibali che scoprirà strada facendo se avrà la condizione per puntare alla generale o se concentrarsi sulle ...Vincenzo Nibali: “È un percorso che mi piace, sono contento di come è stato disegnato. Ci sono tante salite, alcune molto importanti, tra queste sicuramente lo Zoncolan! Adesso mi concentrerò per ...