"Chiamate Antonio". Il servitore dello Stato esperto di casi difficili (Di giovedì 25 febbraio 2021) Massimiliano Scafi Giurista e presidente Antistrust. Al governo con destra e sinistra, amava mare ed eleganza «Chiamate Antonio, ci pensa lui», diceva Silvio Berlusconi. E Antonio arrivava e ci pensava: soluzione trovata. Poi è toccato a Mario Monti, «dov'è Antonio?», e sempre ecco Antonio che studiava la questione, mediava e sbrogliava la matassa. Così il premier successivo, Enrico Letta, se l'è tenuto ben stretto, anzi l'ha messo nel posto chiave di viceministro allo Sviluppo economico. E Antonio, come il Mister Wolf di Tarantino, pure da lì risolveva problemi. Lo voleva, pare, anche Mario Draghi, magari alle Infrastrutture o alla Transizione ecologica, del resto in giro non ce ne sono molti esperti al tempo stesso di diritto, di economia e di pubblica ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Massimiliano Scafi Giurista e presidente Antistrust. Al governo con destra e sinistra, amava mare ed eleganza «, ci pensa lui», diceva Silvio Berlusconi. Earrivava e ci pensava: soluzione trovata. Poi è toccato a Mario Monti, «dov'è?», e sempre eccoche studiava la questione, mediava e sbrogliava la matassa. Così il premier successivo, Enrico Letta, se l'è tenuto ben stretto, anzi l'ha messo nel posto chiave di viceministro allo Sviluppo economico. E, come il Mister Wolf di Tarantino, pure da lì risolveva problemi. Lo voleva, pare, anche Mario Draghi, magari alle Infrastrutture o alla Transizione ecologica, del resto in giro non ce ne sono molti esperti al tempo stesso di diritto, di economia e di pubblica ...

