Che Dio ci Aiuti 6: nell'ultima puntata arriva Can Yaman (Di venerdì 26 febbraio 2021) Che Dio ci Aiuti 6 - Can Yaman Finale col botto per la sesta stagione di Che Dio Aiuti, e non ci riferiamo alle trame, benché ben ingarbugliate. nell'ultima puntata di giovedì 11 marzo Suor Angela (Elena Sofia Ricci) & co. avranno un ospite d'eccezione, uno che con i conventi non sembra avere molto a che spartire e che, di solito, troneggia sulle reti della concorrenza: si tratta di Can Yaman, presente come guest star. L'attore turco, protagonista su Canale 5 di DayDreamer – Le Ali del Sogno, arriverà a creare ulteriore scompiglio in quel di Assisi. Non sono stati ancora svelati dettagli su questa partecipazione, ma dal promo si intuisce che Can Yaman farà sfoggio del suo fisico scultoreo all'Angolo Divino, del quale dovrebbe diventare il nuovo barman, mettendo ...

