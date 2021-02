Capello su Gattuso: “Quando il presidente fa uscire certe voci si capisce che la società non è con te” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’allenatore parla del Napoli e della situazione di Rino Gattuso Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex tecnico di Juventus e Milan … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’allenatore parla del Napoli e della situazione di RinoFabioha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex tecnico di Juventus e Milan … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Capello: 'Gattuso si prende le sue responsabilità, spera in una risposta da parte dei giocatori' https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Capello: 'Gattuso si prende le sue responsabilità, spera in una risposta da parte dei giocatori' https://t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Capello: 'Gattuso si prende le sue responsabilità, spera in una risposta da parte dei giocatori' https://t… - napolimagazine : L'OPINIONE - Capello: 'Gattuso si prende le sue responsabilità, spera in una risposta da parte dei giocatori' - apetrazzuolo : L'OPINIONE - Capello: 'Gattuso si prende le sue responsabilità, spera in una risposta da parte dei giocatori' -