Bologna, la rete Priorità alla scuola subito in piazza: “Chiusura inaccettabile” (Di giovedì 25 febbraio 2021) BOLOGNA – Lo stop alle lezioni deciso oggi per l’area metropolitana di Bologna riporta immediatamente in piazza la rete Priorità alla scuola: per domani è stata convocata una manifestazione in piazza Maggiore. E intanto, a livello regionale, sempre Priorità alla scuola lancia un ‘mail bombing‘ rivolto al governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nonché al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) BOLOGNA – Lo stop alle lezioni deciso oggi per l’area metropolitana di Bologna riporta immediatamente in piazza la rete Priorità alla scuola: per domani è stata convocata una manifestazione in piazza Maggiore. E intanto, a livello regionale, sempre Priorità alla scuola lancia un ‘mail bombing‘ rivolto al governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nonché al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

