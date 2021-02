Bayern, Muller e Gnabry sono tornati ad allenarsi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Thomas Muller e Serge Gnabry sono tornati ad allenarsi con il Bayern Monaco. Muller era risultato positivo al coronavirus poco prima della finale del Mondiale per Club 2021, vinta dalla squadra di Flick, e si è allenato individualmente nella giornata di giovedì. Gnabry è tornato ad allenarsi con la squadra dopo l’infortunio alla coscia destra durante la finale contro i Tigres. Non è stata data alcuna data per quando Mueller o Gnabry torneranno nuovamente a disposizione della squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Thomase Sergeadcon ilMonaco.era risultato positivo al coronavirus poco prima della finale del Mondiale per Club 2021, vinta dalla squadra di Flick, e si è allenato individualmente nella giornata di giovedì.è tornato adcon la squadra dopo l’infortunio alla coscia destra durante la finale contro i Tigres. Non è stata data alcuna data per quando Mueller otorneranno nuovamente a disposizione della squadra. SportFace.

