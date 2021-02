Atac | Magi | Raggi ha deciso di prorogare affidamento fino al 2025

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Si dovrebbe rinviare il voto odierno per quello che e’ successo negli ultimi mesi: ovvero la proroga dell’adalla fine del 2021.” “Ma non e’ tutto: parallelamente, infatti, l’amministrazione ha gia’e preordinato cosa fara’ tra un anno, senza informare nessuno e senza dibattito, con una nuova proroga dal dicembre 2021 per 49 mesi (al, ndr) con l’aggiudicazione diretta all’operatore interno.” “Siamo di fronte ancora una volta a un problema tipico: si antepone alla qualita’ del servizio da erogare ai cittadini la vita e il salvataggio di un’azienda. Nonostante tutti i parametri sull’efficienza dicano che il servizio non e’ stato migliorato”. Cosi’ il presidente del comitato promotore del referendum e deputato di +Europa, Riccardo ...

