Assembramenti pre partita, Gori: “Déjà-vù di Atalanta-Valencia. Spero nelle sanzioni” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è semplicemente da irresponsabili”. Inizia così il “rimprovero” del sindaco Giorgio Gori ai circa mille tifosi atalantini che mercoledì sera, nonostante gli appelli dell’Ats a stare a casa, si sono ritrovati fuori dal Gewiss Stadium per caricare la squadra con cori e striscioni prima della sfida di Champions contro il Real (poi persa uno a zero). “Ieri sera (24 febbraio), vedendo le immagini che arrivavano dai dintorni del Gewiss Stadium, non ho potuto non pensare ad Atalanta-Valencia di un anno fa, con ciò che ha comportato. Solo che allora eravamo del tutto inconsapevoli del rischio che stavamo correndo, mentre adesso è impossibile ignorarlo. Non c’è Real Madrid che tenga. La stessa Atalanta aveva chiesto di rimanere a casa, a dimostrazione del fatto che in questo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è semplicemente da irresponsabili”. Inizia così il “rimprovero” del sindaco Giorgioai circa mille tifosi atalantini che mercoledì sera, nonostante gli appelli dell’Ats a stare a casa, si sono ritrovati fuori dal Gewiss Stadium per caricare la squadra con cori e striscioni prima della sfida di Champions contro il Real (poi persa uno a zero). “Ieri sera (24 febbraio), vedendo le immagini che arrivavano dai dintorni del Gewiss Stadium, non ho potuto non pensare addi un anno fa, con ciò che ha comportato. Solo che allora eravamo del tutto inconsapevoli del rischio che stavamo correndo, mentre adesso è impossibile ignorarlo. Non c’è Real Madrid che tenga. La stessaaveva chiesto di rimanere a casa, a dimostrazione del fatto che in questo ...

violanews : Il sindaco di Bergamo condanna gli assembramenti pre Atalanta-Real: 'Irresponsabili' - - violanews : Non solo San Siro: anche a Bergamo ecco gli assembramenti pre-gara - - marcomanz1 : @napolista Sono curioso di vedere...dopo lo scempio che si è visto in questi giorni e la “moda” crescente di assemb… - CamiSernagiotto : Sul @Corriere mi sono commossa facendo un pezzo su siti e app per chi ha nostalgia della vita pre-Covid. Dal sito c… - Gaiazzooo : RT @mariethecoon: Quindi, ricapitolando: ok agli assembramenti pre e post partita, ma vietato raggiungere il proprio compagno fuori regione… -