Ardea Roma – Brucia roulotte nella notte | muore carbonizzato un uomo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Un cadavereè stato rinvenuto all’interno di unache ha preso fuocoad, in provincia di. Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto per domare le fiamme, per l’non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Tragediaad

I Vigili del Fuoco sono stati allertati attorno alle 2 della scorsa notte per l'incendio di una roulotte adin Via Romagna,6. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona. Sul posto i Carabinieri e gli operatori del 118. Al momento si ipotizzerebbero ...Alle ore 2:00 circa di stanotte, la Sala Operativa del Comando vigili del fuoco diveniva allertata da alcuni residenti per l'incendio di una roulotte adin Via Romagna 6. Venivano inviate sul posto le squadre di Pomezia. Durante le operazioni di spegnimento si rinveniva ...Un cadavere carbonizzato è stato rinvenuto all’interno di una roulotte che ha preso fuoco nella notte ad Ardea, in provincia di Roma. Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, intervenuti ...Dramma della povertà questa notte ad Ardea. Un uomo è stato trovato morto carbonizzato, in via Romagna, a poca distanza dalla località di Colle Romito al ...