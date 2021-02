Amici, la produzione furiosa con i ragazzi: “Individuate i tre responsabili, il vostro è un privilegio non un diritto” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Durante il Daytime di Amici, Aka7seven viene ripreso dalla produzione per aver saltato le lezioni. In più vengono ripresi tutti quanti per la scarsa pulizia. Ai ragazzi viene chiesto, a questo punto, di fare tre nomi. Stando alle parole della produzione, i responsabili dovranno scontare: sospensione della maglia e mancata esibizione durante la puntata di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 febbraio 2021) Durante il Daytime di, Aka7seven viene ripreso dallaper aver saltato le lezioni. In più vengono ripresi tutti quanti per la scarsa pulizia. Aiviene chiesto, a questo punto, di fare tre nomi. Stando alle parole della, idovranno scontare: sospensione della maglia e mancata esibizione durante la puntata di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Nene_yibo : Allora produzione di amici mi spiegate cosa cazzo fanno questi ragazzi tutto il giorno? No perchè di lezioni me ne… - alrightthough_ : Per fortuna la produzione di Amici non vede la mia stanza #Amici20 - GrBelva : La produzione di amici nera come chi sappiamo moi #Amici20 - ilaria152393 : @sangio_amici Io così mentre supplico la produzione di ascoltarci per una cavolo di volta. Siamo a fine febbraio e… - sara36203000 : RT @tiemaisuccesso: Sangione entrato come quello serio, tutto Zen, casa-lavoro, esce da Amici come il più perculato dell'edizione: da Twitt… -