Alcuni aspirapolvere Roomba sembrano in preda ai fumi dell’alcol

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Bedford, abbiamo un problema. Dopo varie segnalazioni pubblicate su Reddit e Twitter, è stato reso noto il motivo per cuimodelli diiRobot (molto famosi e utilizzati anche in Italia) agiscono come una persona inai: l’ultimo aggiornamentoha provocato un malfunzionamento degli elettrodomestici che, come confermano i video pubblicati sui social,essere quasi ubriachi. L’azienda statunitense ha confermato il problema, ma con una doccia fredda annessa: ci vorranno alcune settimane prima di arrivare a una soluzione tecnica del problema. LEGGI ANCHE > Quanto vale una gif? Quella del gatto arcobaleno sfiora i 500mila euro Un problema segnalato sui social che ha portato a un tam tam di messaggi, foto e video dei ...

