Viaggio nell’ex acciaieria Safau di Udine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’obiettivo sul lungo periodo è restituire alla città l’area dismessa dell’exnell’ambito del progetto “2050”. Nel breve, però, grazie alla disponibilità della proprietà, la Rizzani De Eccher, già la prossima estate, una parte dell’immensa superficie incastonata tra via Milazzo, via Catalafimi e via Lumignacco, potrebbe tornare a nuova vita ospitando un evento di carattere culturale. La proposta è stata lanciata dall’assessore Fabrizio Cigolot durante il sopralluogo effettuato insieme alla collega di giunta Giulia Manzan, alla proprietà e a una rappresentanza di ex lavoratori in occasione dei 70 anni dalla prima colata del forno Martin Siemens, ancora esistente (videoproduzioni Petrussi).