Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)DEL 24 FEBBRAIOORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA CODE IN SMALTIMENTO TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E VIA DEL MARE, PIU’ AVANTI SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA, IN USCITA CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO ALLA’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, RICORDIAMO PER LAVORI LA CARREGGIATA E’ RIDOTTA VERSO L’EUR NELLA DIREZIONE OPPOSTA, VERSO FIUMICINO SINO AL PRIMO MARZO E’ CHIUSA LA CARREGGIATA NELL’INTERO ...