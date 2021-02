Uomini e donne: anticipazioni oggi 24 febbraio. Una sorpresa per Gemma (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Che cosa accadrà nella puntata di oggi di Uomini e donne? Quali saranno i protagonisti di mercoledì 24 febbraio 2021? Una vecchia conoscenza di Gemma Galgani entrerà nel programma. Che cosa avrà da dire la dama torinese? Torneranno in studio Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri? Vecchie conoscenze tornano. E arrivano a Uomini e donne. Si tratta di due nuove dame, che entrano a far parte del parterre Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Che cosa accadrà nella puntata didi? Quali saranno i protagonisti di mercoledì 242021? Una vecchia conoscenza diGalgani entrerà nel programma. Che cosa avrà da dire la dama torinese? Torneranno in studio Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri? Vecchie conoscenze tornano. E arrivano a. Si tratta di due nuove dame, che entrano a far parte del parterre Articolo completo: dal blog SoloDonna

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - spray_liz : RT @chiara_valerio: Promising young woman o del come e perché la violenza degli uomini sulle donne è un sistema culturale. . Meglio di Fra… - Nakashimahime : @giansainato Amore e la sofferenza non ti sale quando Dayane ha detto che le acconciature da 'gay' sono 'da femmina… -