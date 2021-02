Senato ricorda Marini, veleni 2013 in duello Renzi-Franceschini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Location: l'aula del Senato. Tema: la commemorazione dell'ex presidente Franco Marini, scomparso due settimane fa per complicazioni dopo l'infezione da Covid-19. Ma l'occasione è tutt'altro che pacifica perché nell'emiciclo di Palazzo Madama ricircolano i veleni e le accuse di otto anni fa, quando nell'aprile del 2013 il fuoco amico impedì all'ex sindacalista della Cisl di arrivare al Quirinale. Il duello a distanza è tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi che, da sindaco, contrastò la candidatura - scelta dall'allora segretario Dem Pierluigi Bersani - di Marini al Colle, e Dario Franceschini che per l'ex rottamatore ha parole dure.Dunque Renzi ricorda di aver osteggiato Marini e di averci litigato ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Location: l'aula del. Tema: la commemorazione dell'ex presidente Franco, scomparso due settimane fa per complicazioni dopo l'infezione da Covid-19. Ma l'occasione è tutt'altro che pacifica perché nell'emiciclo di Palazzo Madama ricircolano ie le accuse di otto anni fa, quando nell'aprile delil fuoco amico impedì all'ex sindacalista della Cisl di arrivare al Quirinale. Ila distanza è tra il leader di Italia Viva Matteoche, da sindaco, contrastò la candidatura - scelta dall'allora segretario Dem Pierluigi Bersani - dial Colle, e Darioche per l'ex rottamatore ha parole dure.Dunquedi aver osteggiatoe di averci litigato ...

Ultime Notizie dalla rete : Senato ricorda Di Maio e Speranza in Parlamento. L'agenda di oggi 24 febbraio Al Senato si ricorda poi Franco Marini. Sul fronte economico Tim presenta alla comunità finanziaria i risultati 2020. Questi i principali appuntamenti: Mercoledì 24 - Roma, il ministro degli Esteri ...

Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, Luigi Di Maio li ricorda in Senato e si commuove Di Maio: 'Luca era un giovane Ambasciatore sul campo' Queste le parole di Luigi Di Maio dette durante il suo intervento: 'Luca era un giovane Ambasciatore sul campo, un grande conoscitore del Paese in ...

Il Senato ricorda Marini, e tra Renzi e Franceschini riemergono i veleni askanews Franceschini ricorda Franco Marini: "Come Pertini sarebbe stato un grande Presidente popolare" Franco Marini sarebbe stato un grande presidente della Repubblica, popolare come Sandro Pertini, ma la sua corsa al Quirinale venne investita dal 'vento ubriaco di un superficiale nuovismo'. Lo ha det ...

Suicida Catricalà ex Garante Antitrust Antonio Catricalà, 69 anni, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione a Roma, in via Bertoloni, a Pariol ...

