Se la pandemia rappresenta una grande opportunità per le mafie…

Il Covid offre "grandi opportunità" per le mafie, che proveranno a infiltrarsi "negli enti locali" per accaparrarsi "le ingenti risorse destinate al rilancio dell'economia nel Paese". È il preoccupante bilancio della Direzione investigativa antimafia (Dia), che nel suo ultimo report segnala i "seri rischi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale, specie nel settore sanitario". "È oltremodo probabile – prosegue il dossier – che le organizzazioni criminali provino a intercettare i finanziamenti per le grandi opere e per la riconversione alla green economy". Riciclaggio, corruzione, collusione con mondo imprenditoriale e politico. La mafia cambia volto: "diminuiscono le attività criminali di primo livello" (traffico di droga, estorsioni, ricettazione e rapine), ma aumentano le attività imprenditoriali illecite istituite ad hoc per accaparrarsi fondi, per riciclare ...

