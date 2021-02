Sanremo 2021, Michele Bravi ci sarà: duetterà con Arisa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ci sarà anche Michele Bravi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo il 4 marzo, la terza serata del Festival dedicata alle cover e ai duetti. Il cantante infatti affiancherà Arisa per una inedita interpretazione del capolavoro di Pino Daniele del 1991 “Quando”. È lo stesso Bravi ad annunciarlo sui social: “Ci sarò anche io sul palco di Sanremo: nella terza serata del Festival duetterò insieme alla voce della mia amica Arisa. Insieme omaggeremo Pino Daniele e la sua ‘Quando’, entrando in punta di piedi in questo enorme capolavoro della nostra musica”. Un piccolo riconoscimento per l’artista che già durante il talk “Programma” di FqMagazine aveva rivelato che la sua canzone, nonché ultimo singolo, “Mantieni il bacio” era stata scartata dalla gara. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cianchesul palco del Teatro Ariston diil 4 marzo, la terza serata del Festival dedicata alle cover e ai duetti. Il cantante infatti affiancheràper una inedita interpretazione del capolavoro di Pino Daniele del 1991 “Quando”. È lo stessoad annunciarlo sui social: “Ci sarò anche io sul palco di: nella terza serata del Festival duetterò insieme alla voce della mia amica. Insieme omaggeremo Pino Daniele e la sua ‘Quando’, entrando in punta di piedi in questo enorme capolavoro della nostra musica”. Un piccolo riconoscimento per l’artista che già durante il talk “Programma” di FqMagazine aveva rivelato che la sua canzone, nonché ultimo singolo, “Mantieni il bacio” era stata scartata dalla gara. In ...

