Sabrina Ferilli, sapete quanto guadagna l’attrice? Cifre davvero da capogiro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La stiamo vedendo su Canale 5 nella serie L’amore strappato, ma sapete quanto guadagna Sabrina Ferilli? Cifre davvero da capogiro! Sabrina Ferilli. Fonte Instagram @Sabrina.Ferilli.fansQuesta sera su Canale 5 intorno alle ore 21.20, andrà in onda la terza ed ultima puntata della serie televisiva L’amore strappato con protagonista Sabrina Ferilli. l’attrice, anche questa volta, ha dato dimostrazione del proprio straordinario talento, tanto che prossimamente la vedremo impegnata in un nuovo entusiasmante progetto. Si tratta di una fiction diretta e scritta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Svegliati amore mio è il titolo della serie che ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La stiamo vedendo su Canale 5 nella serie L’amore strappato, mada. Fonte Instagram @.fansQuesta sera su Canale 5 intorno alle ore 21.20, andrà in onda la terza ed ultima puntata della serie televisiva L’amore strappato con protagonista, anche questa volta, ha dato dimostrazione del proprio straordinario talento, tanto che prossimamente la vedremo impegnata in un nuovo entusiasmante progetto. Si tratta di una fiction diretta e scritta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Svegliati amore mio è il titolo della serie che ...

clairecolella3 : @pazzeska4 Il modo in cui parla in questa intervista mi ricorda Sabrina Ferilli in Natale a New York, che passava d… - zazoomblog : Sabrina Ferilli sapete chi è il suo ex marito? Prima di Flavio Cattaneo c’era lui - #Sabrina #Ferilli #sapete… - chapmns : @andromedua il pathos che mi trasmette questo edit ma neanche le fiction di sabrina ferilli - BotElenoire : comunque io amo Sabrina Ferilli - _elisarcastic : Anna Foglietta, Vanessa Incontrada, Anna Valle, Kasia Smutniak, Sabrina Impacciatore e Sabrina Ferilli presentatric… -