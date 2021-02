Report del Consiglio Grande e Generale, report del 24 febbraio – mattina (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Prosegue in mattinata il dibattito sul decreto n.22, “Aggiornamento e proroga delle disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID- 19” e sull’approvvigionamento di vaccini anticovid. Nella replica del Sds per la Sanità Roberto Ciavatta, l’assicurazione che la campagna vaccinale inizierà “prestissimo”, ma anche un monito sulle previsione dei contagi nelle prossime settimane: “Siamo in una condizione estremamente grave- spiega Ciavatta- le regioni limitrofe sono tornate in zona arancione e c’è il rischio si apprestino ad avvicinarsi in zona rossa, noi abbiamo un aumento evidente della varianti inglese e la situazione potrebbe diventare esplosiva nelle prossime settimane”. Proprio in questo contesto delicato si inserisce l’avvio delle vaccinazioni nel Paese: “Dovremo vedere come affrontare le prossime due-tre settimane- prosegue il Segretario di Stato- nel momento in cui iniziamo una vaccinazione massiva abbiamo la necessità di garantire che non esplodano i nostri reparti”. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Prosegue in mattinata il dibattito sul decreto n.22, “Aggiornamento e proroga delle disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID- 19” e sull’approvvigionamento di vaccini anticovid. Nella replica del Sds per la Sanità Roberto Ciavatta, l’assicurazione che la campagna vaccinale inizierà “prestissimo”, ma anche un monito sulle previsione dei contagi nelle prossime settimane: “Siamo in una condizione estremamente grave- spiega Ciavatta- le regioni limitrofe sono tornate in zona arancione e c’è il rischio si apprestino ad avvicinarsi in zona rossa, noi abbiamo un aumento evidente della varianti inglese e la situazione potrebbe diventare esplosiva nelle prossime settimane”. Proprio in questo contesto delicato si inserisce l’avvio delle vaccinazioni nel Paese: “Dovremo vedere come affrontare le prossime due-tre settimane- prosegue il Segretario di Stato- nel momento in cui iniziamo una vaccinazione massiva abbiamo la necessità di garantire che non esplodano i nostri reparti”.

