Rep. Congo: Fassino, ‘Africa priorità, onoriamo così Attanasio e Iacovacci’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Occorre “rendere consapevole la società italiana che l’Africa non è un continente lontano, che l’Africa non è un continente che si caratterizza soltanto per criticità, che l’Africa non è un continente da cui volgere lo sguardo perché denso di problemi, ma che invece l’Africa è un continente che può offrire occasioni, opportunità, potenzialità; ma dipende da noi e dalla nostra capacità e determinazione coglierle, valorizzarle e offrire, a chi le vive, delle condizioni diverse da quelle che conosce oggi”. Lo ha affermato Piero Fassino, esponente Pd e presidente della commissione Esteri della Camera, intervenendo dopo l’informativa del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sull’attentato nella Repubblica democratica del Congo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Occorre “rendere consapevole la società italiana che l’Africa non è un continente lontano, che l’Africa non è un continente che si caratterizza soltanto per criticità, che l’Africa non è un continente da cui volgere lo sguardo perché denso di problemi, ma che invece l’Africa è un continente che può offrire occasioni, opportunità, potenzialità; ma dipende da noi e dalla nostra capacità e determinazione coglierle, valorizzarle e offrire, a chi le vive, delle condizioni diverse da quelle che conosce oggi”. Lo ha affermato Piero, esponente Pd e presidente della commissione Esteri della Camera, intervenendo dopo l’informativa del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sull’attentato nella Repubblica democratica del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - zazoomblog : Rep. Congo: Fassino Africa priorità onoriamo così Attanasio e Iacovacci - #Congo: #Fassino #Africa #priorità - TV7Benevento : Rep. Congo: Fassino, 'Africa priorità, onoriamo così Attanasio e Iacovacci'... -