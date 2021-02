Recensione Your Honor | la miniserie con Bryan Cranston da mercoledì 24 febbraio su Sky e Now Tv

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)padre disperato e giudice spietato nellada24su Sky e Now Tv in streamingè la nuovain 10 episodi in partenza24su Sky Atlantic, in streaming su Now Tv, in mobilità su Sky Go per gli abbonati e disponibile On Demand. Una produzione di qualità Showtime, adattamento di una serie israeliana realizzato da Peter Moffat di The Night Of e prodotto da Robert e Michelle King (The Good Wife/The Good Fight). Protagonista èche torna alla serialità dopo Breaking Bad e prende subito la nomination ai Golden Globe come ...