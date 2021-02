“Non è giusto, non può farmelo”. Lacrime amare per Dayane Mello. Quello che è successo al GF Vip è l’ennesimo colpo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ormai il GF Vip 5 è agli sgoccioli e la gara si è fatta sempre più pesante per i vipponi rimasti in gioco. Catfight, Lacrime e accuse non mancano mai all’interno della Casa più spiata d’Italia. E basta solo una nomination per scatenare un litigio senza fine. Infatti a questo proposito, nelle ultime ore Dayane Mello e Tommaso Zorzi hanno avuto un litigio senza esclusione di colpi. Al termine di questo litigio la modella brasiliana è scoppiata a piangere. Mentre Tommaso Zorzi è caduto in un baratro in balia di una sonorissima sh*t storm fornita da due vip ben conosciute: Taylor Mega e Soleil Sorge. Ma questa è un’altra storia, cediamo cos’è accaduto a Dayane Mello… (Continua dopo le foto) A consolare Dayane è arrivata Rosalinda Cannavò, nonostante la sua delusione viva per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ormai il GF Vip 5 è agli sgoccioli e la gara si è fatta sempre più pesante per i vipponi rimasti in gioco. Catfight,e accuse non mancano mai all’interno della Casa più spiata d’Italia. E basta solo una nomination per scatenare un litigio senza fine. Infatti a questo proposito, nelle ultime oree Tommaso Zorzi hanno avuto un litigio senza esclusione di colpi. Al termine di questo litigio la modella brasiliana è scoppiata a piangere. Mentre Tommaso Zorzi è caduto in un baratro in balia di una sonorissima sh*t storm fornita da due vip ben conosciute: Taylor Mega e Soleil Sorge. Ma questa è un’altra storia, cediamo cos’è accaduto a… (Continua dopo le foto) A consolareè arrivata Rosalinda Cannavò, nonostante la sua delusione viva per il ...

