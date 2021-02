Noemi | Si dimagrisce per se stessi | non per la società In quell' altro corpo non mi sentivo più io

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Mi intravedo, mi riconosco. Per capire chi fossi, e raggiungermi, ho dovuto tagliare il filo con il passato, tirare giù cattedrali e ricostruire la mia città. Non è stato facile”. Sul profilo Instagram di, la prima foto postata risale a cinque giorni fa. La cantante è ripartita da zero anche nella sua narrazione social, dove mostra la nuova sé, il suo nuovocostruito lavorando con dieta ed esercizio fisico. Un percorso lungo, che l’ha resa felice e lo racconta in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. View this post on Instagram A post shared by(@official) Mi sono persa: buio, anestesia emotiva, non provavo più alcuna passione per me stessa. Anche la musica, perfino la musica che sempre mi aveva dato conforto, non sapevo più dove andarla a cercare, come farmi ...