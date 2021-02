Mette-Marit di Norvegia come Meghan Markle | «I primi tempi a corte? Molto difficili»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell’agosto 2001, sposando Mette Marit, Haakon di Norvegia, contro ogni pregiudizio, portò a corte la principessa «degli scandali», con un passato burrascoso da punk ribelle («Mia figlia non faceva altro che andare in giro a ballare, imbottita di droghe», diceva all’epoca sua padre) e un figlio avuto da un ex spacciatore: Marius Borg, all’epoca 4 anni. Nessuno la considerava una sposa adatta a un futuro re. A pochi giorni dal royal wedding, i giornali conservatori – supportati da una buona fetta di opinione pubblica – continuavano imperterriti ad attaccare la futura principessa, ex cameriera in un ristorante, ex commessa in un negozio d’abbligliamento, facile bersaglio per malignità di ogni sorta.