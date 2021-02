Meteo Roma: previsioni per giovedì 25 febbraio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi, sia al mattino che al pomeriggio; in serata nuvolosità in estensione dal litorale, ma senza fenomeni associati. Temperature comprese tra +7°C e +20°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 25 febbraio Tempo stabile nella mattinata con ampi spazi di sereno e nubi basse sulle zone costiere; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in estensione dal litorale verso le zone interne. Meteo Italia: previsioni per giovedì 25 febbraio Al Nord: Al mattino tempo asciutto con sole prevalente su tutte le regioni e foschie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori sempre con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi, sia al mattino che al pomeriggio; in serata nuvolosità in estensione dal litorale, ma senza fenomeni associati. Temperature comprese tra +7°C e +20°C.Lazio:per25Tempo stabile nella mattinata con ampi spazi di sereno e nubi basse sulle zone costiere; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in estensione dal litorale verso le zone interne.Italia:per25Al Nord: Al mattino tempo asciutto con sole prevalente su tutte le regioni e foschie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori sempre con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie ...

