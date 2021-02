Governo Draghi, in arrivo Ristori 5: risarcimenti e proroghe selettive (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ristori 5 è il nome del ‘primogenito’ del Governo Draghi, ma anche il quinto da inizio pandemia: il nuovo Decreto viene alla luce dopo una brusca fermata causata dalla crisi del Governo Conte che lo ha costretto a rimanere in stand by durante l’iter necessario alla formazione del nuovo esecutivo. A lavorarci su è il nuovo ministro dell’Economia Daniele Franco, che al suo arrivo ha iniziato a lavorare a tutti i dossier aperti, e dunque anche a quello riservato ai risarcimenti per le attività colpite dalle restrizioni atte a fronteggiare la nuova, nonché seconda, ondata Covid. I tempi tecnici richiedono ancora qualche giorno, ma il tempo stringe: il dl deve nascere! Già il precedente Governo ci aveva messo mano, costruendo una prima bozza e stanziando le risorse per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)5 è il nome del ‘primogenito’ del, ma anche il quinto da inizio pandemia: il nuovo Decreto viene alla luce dopo una brusca fermata causata dalla crisi delConte che lo ha costretto a rimanere in stand by durante l’iter necessario alla formazione del nuovo esecutivo. A lavorarci su è il nuovo ministro dell’Economia Daniele Franco, che al suoha iniziato a lavorare a tutti i dossier aperti, e dunque anche a quello riservato aiper le attività colpite dalle restrizioni atte a fronteggiare la nuova, nonché seconda, ondata Covid. I tempi tecnici richiedono ancora qualche giorno, ma il tempo stringe: il dl deve nascere! Già il precedenteci aveva messo mano, costruendo una prima bozza e stanziando le risorse per ...

