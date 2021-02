Giro d’Italia 2021, il percorso: il numero di frazioni per scalatori, velocisti, cronomen e cacciatori di tappe (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il percorso del Giro d’Italia 2021 è stato presentato da poche ore. Il tracciato non è particolarmente duro, dato che è si ricco di arrivi in salita, ma vi è un solo, vero, tappone di oltre 200 chilometri. Non sono tanti nemmeno i chilometri a cronometro. Saranno, infatti, appena due le prove contro il tempo, piazzate rispettivamente al primo e all’ultimo giorno. La sfida alle lancette del dì inaugurale di questa Corsa Rosa si terrà tra le strade di Torino e misurerà 9 chilometri. La seconda crono, invece, è la Senago-Milano di 29,4 chilometri. Le frazioni adatte alle ruote veloci, in tutto sei, invece, saranno la seconda, Stupingi-Novara di 173 chilometri, la quinta, Modena-Cattolica di 171 chilometri, la settima, Notaresco-Termoli di 178 chilometri, la decima, L’Aquila-Foligno di 140 chilometri, la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ildelè stato presentato da poche ore. Il tracciato non è particolarmente duro, dato che è si ricco di arrivi in salita, ma vi è un solo, vero, tappone di oltre 200 chilometri. Non sono tanti nemmeno i chilometri a cronometro. Saranno, infatti, appena due le prove contro il tempo, piazzate rispettivamente al primo e all’ultimo giorno. La sfida alle lancette del dì inaugurale di questa Corsa Rosa si terrà tra le strade di Torino e misurerà 9 chilometri. La seconda crono, invece, è la Senago-Milano di 29,4 chilometri. Leadatte alle ruote veloci, in tutto sei, invece, saranno la seconda, Stupingi-Novara di 173 chilometri, la quinta, Modena-Cattolica di 171 chilometri, la settima, Notaresco-Termoli di 178 chilometri, la decima, L’Aquila-Foligno di 140 chilometri, la ...

