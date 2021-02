Fissate attentamente la croce al centro e guardate cosa succede

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le illusioni ottiche sono un qualche da sempre attira milioni di persone. Specialmente da quando sono entrati nella nostra vita i social network, questi piccoli passatempi sono entrati a far parte della nostra quotidianità. A volte basta davvero poco per riuscire ad ingannare il nostro cervello e costringerlo a vedere cose che realmente non esistono. Nel caso che vogliamo presentarvi oggi si tratta praticamente di un gioco che sfrutta la nostra visione periferica. Solitamente questa riesce a farci avere rapidamente un’idea di quello cheintorno a noi. Tuttavia questa è imperfetta e a volte ci fa vedere cose che non dovremmo vedere. Questa sorta di allucinazioni sono palesi se affrontate il piccolo test che vogliamo presentarvi oggi. È ovviamente molto semplice e tutto quello che dovrete fare è usare il vostro sguardo. Nel video che vi ...