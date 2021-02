“E’ una pagliacciata” Bufera sul web per le recenti censure della diretta, Signorini sotto accusa. Cosa succede (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato fatto uno strano annuncio dal conduttore Alfonso Signorini che ha lasciato i fan perplessi poiché è stata la prima volta che accadeva una Cosa del genere; Signorini ha detto che per questa ultima settimana prima della finale, che avverrà il 1 marzo, la diretta, il live, sarebbe stata mandata in onda con alcuni minuti di differita. I motivi? In tanti si sono chiesti come mai una tale scelta, e l’unica risposta plausibile sarebbe quella di un tentativo di evitare spiacevoli inconvenienti che già sono accaduti, come bestemmie, frasi poco felici e parolacce che sono costate squalifiche ad alcuni concorrenti, troppi, in questa edizione. Come Filippo Nardi per le sue frasi sessiste, Stefano Bettarini e Denis Dosio per una bestemmia, Fausto Leali ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato fatto uno strano annuncio dal conduttore Alfonsoche ha lasciato i fan perplessi poiché è stata la prima volta che accadeva unadel genere;ha detto che per questa ultima settimana primafinale, che avverrà il 1 marzo, la, il live, sarebbe stata mandata in onda con alcuni minuti di differita. I motivi? In tanti si sono chiesti come mai una tale scelta, e l’unica risposta plausibile sarebbe quella di un tentativo di evitare spiacevoli inconvenienti che già sono accaduti, come bestemmie, frasi poco felici e parolacce che sono costate squalifiche ad alcuni concorrenti, troppi, in questa edizione. Come Filippo Nardi per le sue frasi sessiste, Stefano Bettarini e Denis Dosio per una bestemmia, Fausto Leali ...

